Dall’Inghilterra: Diego Costa ha l’accordo con il Chelsea. 75 milioni in cinque anni

La Cina è qui. No, non è una battuta. E’ lo specchio di una realtà che potrebbe concretizzarsi presto sulle sponde del Tamigi. Il nuovo accordo tra Diego Costa e il Chelsea sembrerebbe prevedere settantacinque milioni di euro per cinque anni di contratto. 15 milioni a stagione, bonus compresi. Lo sostengono i colleghi del Sun, secondo i quali l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo avrebbe raggiunto l’intesa con la società Blues e sarebbe pronto a prolungare la sua permanenza a Stamford Bridge, spegnendo definitivamente le speranze del Tianjin Quanjin.