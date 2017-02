Dall’Inghilterra: dopo il no al Milan Caceres sta per chiudere con il Southampton

A pochi giorni dalle visite mediche con il Milan e al successivo no ai rossoneri, Martin Caceres è vicino a firmare per il Southampton. Secondo il “Sun”, l’ex Juve avrebbe trovato l’accordo con il club inglese e sarebbe pronto a svolgere le visite mediche per poi unirsi a quello che anche il nuovo club di Manolo Gabbiadini. 1 milione circa fino a fine stagione, questa l’offerta dei Saints che avrebbe convinto l”uruguaiano.