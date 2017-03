Dall’Inghilterra: Drogba di nuovo in campo? I Phoenix Rising lo vogliono al fianco di Wright-Phillips

Didier Drogba di nuovo in campo? Perché no. Secondo quanto rivelato dal “Sun”, il campione ivoriano sarebbe finito nel mirino dei Phoenix Rising, club militante nella seconda divisione del campionato statunitense, che a pochi mesi dal suo addio al Montreal Impact e alla Mls vorrebbe riportare l’ex blues oltreoceano per permettergli di continuare la carriera da giocatore. In Arizona Drogba ritroverebbe inoltre Wright-Phillips, ex compagno ai tempi del Chelsea, ingaggiato lo scorso febbraio proprio dai Phoenix Rising.