Dall’Inghilterra: duello Real-Arsenal per Andre Silva. In Spagna sicuri: “Verrà a Madrid”

In Spagna sono sicuri: Andre Silva si unirà al Real Madrid in estate. Secondo i media spagnoli il portoghese, in forza al Porto, avrebbe infatti già raggiunto un accordo con i Blancos per trasferirsi a Madrid a fine stagione. 58 i milioni che Florentino Perez sborserà per portare in Spagna l’attaccante che qualche mese fa era stato accostato anche alla Juventus. In Inghilterra il “Sun” parla però di un Arsenal ancora interessato al giocatore, con Wenger che, dopo il “No” ricevuto dal Torino per Belotti (65 milioni offerti dai Gunners), vorrebbe portare a Londra dei rinforzi importanti in questa finestra di mercato per rendere competitivo il suo Arsenal nella seconda parte di stagione ma soprattutto in previsione della doppia sfida contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. L’Arsenal starebbe valutando l’entità dell’offerta da formulare al Porto per portare Andre Silva in Premier ma l’inserimento del Real Madrid potrebbe rivelarsi fatale. Sarà sfida…