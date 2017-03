Beckham é il nuovo volto del calcio cinese per dare l’assalto alla Coppa del Mondo

Sarà David Beckham il nuovo volto del calcio cinese! Come riportato dal “Daily Mirror”, l’ex stella di United e Real è stato scelto dal governo cinese per promuovere il calcio a livello nazionale e contribuire così alla formazione di un sistema che possa portare la Cina alla conquista della Coppa del Mondo nel minor tempo possibile. Beckham sarebbe giunto ad un accordo direttamente con il Presidente cinese Xi Jingping, conosciuto nel 2012 dopo una partita dei Lakers a Los Angeles e diventato subito suo amico. Il ruolo della stella britannica sarà quello di comparire quotidianamente in alcuni video che verranno trasmessi dall’emittente CETV e che serviranno a spronare milioni di giovani a decidere di intraprendere una carriera nel mondo del calcio. Una sorta di motivatore a distanza insomma, questo il compito che l’ex centrocampista inglese sarà chiamato a ricoprire. L’iniziativa è sponsorizzata dall’Adidas e il fine che lo Stato cinese si augura di raggiungere è quello di creare un movimento calcistico competitivo che possa portare la Cina a diventare la nuova nazione da battere nelle competizioni mondiali.