Dall’Inghilterra è pronto un rinnovo stratosferico per Hazard. Chiuso il mercato per il belga?

Nei giorni scorsi il ventiseienne fantasista del Chelsea era stato accostato al Real Madrid ma, stando alle ultime notizie riportate dal “Sun”, è pronto per lui un lauto aumento di stipendio da Stamford Bridge. Il patron dei “Blues” Roman Abramovich, qualora venisse accettata la proposta da parte dell’entourage del calciatore, farà diventare Hazard il giocatore più pagato in Premier League: 300.000 sterline a settimana, ovvero 1,2 milioni di sterline al mese. In questo modo verrebbe pesantemente ostacolata la concorrenza del Real Madrid che cerca insistentemente di acquisire l’ex Lille.