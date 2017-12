Dall’Inghilterra: ecco il piano del Barça per avere Ozil

Il Barcellona sembra aver ritrovato le prestazioni dei giorni migliori, Messi al centro del progetto e una squadra che gira intorno al numero 10 blaugrana. Tra giocatori ben inseriti nel progetto come Deulofeu e Paulinho c’è anche chi trova poco spazio con Valverde come Arda Turan. Il turco non ha trovato spazio nel nuovo corso del Barcellona e potrebbe lasciare già a gennaio la Spagna. Secondo quanto riporta il Daily Star infatti, la dirigenza del Barcellona, dopo il faraonico rinnovo di Messi sarebbe pronta ad offrire il turco all’Arsenal per convincere i Gunners a cedere Ozil. Ozil è in scadenza di contratto e Wenger non vorrebbe vederlo partire gratis, dunque, sempre secondo il Daily Star avrebbe messo un prezzo di 30 milioni di sterline per lasciarlo andare e il Barça vorrebbe giocarsi la carta della contropartita tecnica per anticipare la concorrenza dello United di Mourinho.