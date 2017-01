Dall’Inghilterra: Eto’o verso un ritorno in Premier? L’Hull City ci prova

Samuel Eto’o potrebbe tornare presto in Premier League. Il fuoriclasse camerunense, attualmente in forza all’Antalyaspor, sarebbe finito nel mirino dell’Hull City che vorrebbe riportarlo nella massima competizione inglese per risalire la china e centrare la salvezza. Secondo i colleghi del Sunday Mirror, gli uomini di mercato dei Tigers sarebbero in procinto di contattare l’ex Inter e Barcellona per convincerlo ad unirsi a loro.