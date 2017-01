Dall’Inghilterra: Fabbrini può tornare in Italia. Piace allo Spezia

Diego Fabbrini manca dalla Serie A da quando era in prestito al Siena, nel 2014. Dopo l’avvio di carriera ad Empoli e le tappe ad Udine e Palermo, l’attaccante italiano è stato ceduto al Watford nel 2013. Dopo la parentesi toscana, è stato girato in prestito dal club inglese dei Pozzo ad altre società come Millwall, Middlesbrough e Birmingham City. Ora i colleghi del Birmingham Mail sostengono che il ragazzo possa tornare in patria entro la fine del mercato invernale, con lo Spezia fortemente interessato al suo ingaggio. Resterebbe solo da definire la formula del trasferimento, se in prestito o a titolo definitivo.