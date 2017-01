Dall’Inghilterra: l’OM pensa al possibile scambio Schneiderlin-Diarra e intanto lo United fissa il prezzo…

Morgan Schneiderlin è finito nel dimenticatoio del Manchester United da diverso tempo, Mourinho non lo vuole impiegare e pertanto ha fissato il prezzo di vendita a 25 milioni di euro. Il ventisettenne francese, arrivato ai “Red Devils” a luglio 2015 per 35 milioni di euro, riscuote interesse soprattuto in Premier League dove il West Bromwich Albion e l’Everton sono pronti a contendersi il reietto centrocampista ma secondo il “Sun” dalla Francia arriva anche l’interessamento del Marsiglia. Secondo il tabloid inglese l’OM avrebbe intenzione di offrire allo United uno scambio con il centrocampista Lassana Diarra, giocatore che molto piace a Mourinho, suo tecnico già ai tempi del Chelsea.