Dall’Inghilterra: fonti vicine a Mourinho rivelano il ritiro di Ibra

Bomba di mercato dall’Inghilterra. Un tweet di David Woods, giornalista del Daily Star, avrebbe rivelato il ritiro imminente di Zlatan Ibrahimovic dal mondo del calcio. Il reporter inglese, citando una sua fonte vicina al tecnico José Mourinho, sostiene che il fuoriclasse svedese, in seguito al grave infortunio patito in Europa League contro l’Anderlecht, si sarebbe arreso all’idea di non continuare più la sua carriera. Se ciò dovesse rivelarsi fondato, lo United sarebbe quindi obbligato a tornare sul mercato, nella difficile impresa di trovare un’erede al loro attaccante di punta. Di seguito il tweet di Woods.