Dall’Inghilterra: futuro negli Emirati per Terry? A chiamarlo è l’ex compagno Petrescu…

John Terry lontano da Londra? Immaginarlo è difficile ma è ciò che potrebbe accadere la prossima estate. Il Chelsea ha recentemente offerto al difensore un’opzione di rinnovo per un’altra stagione ma, secondo il “Sun”, il futuro di Terry potrebbe essere negli Emirati Arabi. L’ex compagno di squadra Dan Petrescu, attuale allenatore dell’Al Nasr, vorrebbe portare l’inglese in Arabia per fare di lui la vera stella della propria squadra. “Dipenderà dal Chelsea. Se vorranno davvero tenerlo allora rimarrà. Io sono però convinto che lui voglia giocare ancora e per questo sono pronto a chiamarlo”. Queste le parole pronunciate dall’ex giocatore rumeno, il quale spera fortemente di potersi presto ricongiungere con John Terry.