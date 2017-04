Dall’Inghilterra: Guardiola ascolta Xavi, Dele Alli è il giocatore perfetto per il tuo City

Eliminato dalla FA Cup a un passo dalla finale, il Manchester City di Pep Guardiola si vedrà costretto a terminare la stagione con zero titoli e questo clamoroso insuccesso potrebbe portare i Citizens a operare una vera e propria rivoluzione in estate. Dovunque vada, uno dei desideri di Guardiola è quello di costruire uno zoccolo duro della squadra costituito da giocatori nazionali e secondo quanto rivelato da Xavi al “Sun”, questo sarebbe il progetto che il tecnico spagnolo vorrebbe avviare anche in quel di Manchester. “Ho parlato con Pep e so che per lui è importante acquistare giocatori inglesi. Sono sicuro che in estate cercherà giocatori in giro per l’Europa ma mi aspetto che cerchi in particolar modo in Premier League”. Xavi ha poi voluto consigliare al suo vecchio allenatore l’acquisto di Dele Alli, giocatore considerato perfetto dall’ex capitano Blaugrana per il gioco di Guardiola: “Al momento il miglior giocatore inglese, nonché uno dei migliori d’Europa, è Dele Alli. è un giocatore speciale e tecnicamente è proprio il tipo di calciatore che si addice allo stile di gioco di Pep. Il Tottenham non vorrà privarsene ma il City ha grandi risorse…”.