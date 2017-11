Dall’Inghilterra: Guardiola-City, si lavora al rinnovo

Pep Guardiola e il Manchester City, una storia d’amore che potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, gli Sky Blues starebbero infatti lavorando al rinnovo del tecnico catalano, il cui contratto scadrà nel 2019. L’obiettivo del Manchester City per i prossimi anni è chiaro: tornare a vincere la Premier League e conquistare la Champions League con Guardiola alla guida del club. Per il momento si parla solamente di rumors ma secondo il tabloid inglese qualche passo in avanti sulla strada del rinnovo di Pep potrebbe essere fatto già a gennaio.