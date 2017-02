Dall’Inghilterra: Guardiola stregato da Mbappè. Pronti 60 milioni per giugno

Pep Guardiola sarebbe rimasto stregato da Kylian Mbappè, avversario in Champions League con la maglia del Monaco, autore di 12 gol in stagione andato in gol anche nella sfida di andata degli ottavi di finale all’Etihad Stadium. Secondo i colleghi del Sun, il tecnico dei Citizens avrebbe dato istruzioni alla sua dirigenza di preparare un’offerta di 60 milioni per ingaggiarlo a giugno, andando a battere la concorrenza europea. Moltissimi top club continentali infatti sono sulle tracce del gioiellino francese classe ’98.