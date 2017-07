Dall’Inghilterra: Guardiola va all-in su Sanchez

Già padrone indiscusso del mercato 2017, il Manchester City di Pep Guardiola non è ancora pronto a togliere il piede dall’acceleratore. Puntellata la difesa con gli acquisti di Mendy, Walker, Danilo ed Ederson (in porta), e rinforzato il centrocampo grazie all’arrivo di Bernardo Silva, per i Citizens ora è tempo di pensare all’attacco, con l’idea Alexis Sanchez sempre viva nella testa di Guardiola. Il tecnico spagnolo avrebbe dato ordine ai propri uomini di mercato di fare di tutto per convincere l’Arsenal a lasciare partire il cileno direzione Manchester e per questo motivo gli Sky Blues sarebbero pronti ad andare all-in sul bomber ex Udinese, allenato da Guardiola già ai tempi del Barcellona. Secondo quanto riportato da “Sun”, il City nei prossimi giorni presenterà ai Gunners un’offerta da 50 milioni di sterline, circa 55 mln di euro, provando così a battere la concorrenza di Psg e Inter.