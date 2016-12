Dall’Inghilterra: Harry Redknapp propone l’ingaggio di Terry e Lampard per conquistare la panchina dello Swansea e la salvezza

Dopo l’esonero di Bob Bradley, lo Swansea sta valutando alcuni profili a cui affidare la squadra per centrare la salvezza in Premier League. In Inghilterra, i colleghi del Telegraph sostengono che Harry Redknapp, pretendente alla panchina dei Jacks, avrebbe proposto alla dirigenza dei Cigni un progetto ambizioso: portare al Liberty Stadium due top player del calibro di Terry e Lampard. Con il difensore sempre più ai margini del progetto tecnico di Conte e il centrocampista libero sul mercato, vorrebbe imbastire due trattative per conquistare la salvezza e ridare brio alla società gallese.