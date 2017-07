Dall’Inghilterra: i Pozzo vogliono Hart. Idea Watford per l’ex Toro

Nuova avventura in terra inglese per Joe Hart? Salutato il Torino, dopo l’anno di prestito in maglia granata, il n.1 della Nazionale britannica è rientrato al Manchester City, club che sembra però destinato a salutare subito. Secondo quanto raccontato dal “Guardian”, Hart starebbe valutando al momento un’offerta presentatagli dal Watford, team inglese della famiglia Pozzo che avrebbe deciso di puntare tutto sulla voglia di rivincita dell’ex Toro. Inutile dire che agli Hornets Hart diventerebbe il portiere titolare, ruolo che per lui sarebbe impossibile ricoprire in quel di Manchester, dati i rapporti burrascosi con Pep Guardiola.