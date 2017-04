Dall’Inghilterra: Ibra in direzione LA Galaxy, con l’opzione di giocare in Europa fino a marzo

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” si alzano le possibilità di poter vedere Zlatan Ibrahimovic in Mls il prossimo anno. I Los Angeles Galaxy sarebbero disposti ad offrire all’attaccante svedese un contratto da 5 milioni di sterline stagionali e la possibilità di rimanere a giocare in Europa fino all’inizio della prossima stagione Mls, ovvero a marzo. Una sorta di contratto alla Beckham, il quale ebbe la possibilità di giocare con il Milan sia nel 2009 che nel 2010 nel periodo di pausa del campionato statunitense. Ibra potrebbe così rimanere al Manchester United per un’altra mezza stagione, prima di dare l’addio al calcio europeo per provare l’esperienza americana. Lo svedese potrebbe però scegliere di passare i suoi “ultimi” sei mesi europei lontano da Manchester, unendosi per un tempo determinato a un altro club disposto a offrigli una maglia per metà stagione. A Los Angeles sperano nella buona riuscita della trattativa, con i Galaxy pronti a fare di Ibra il nuovo volto della franchigia.