Dall’Inghilterra: Ibra sta lavorando per tornare nella sua ex squadra

Dimenticate per un attimo il video Instagram con la sua versione di “per un pugno di dollari” e la polemica con lo United, oggi Zlatan Ibrahimovic sembra un po’ più vicino al ritorno a Old Trafford. Dapprima le parole di riavvicinamento di Mourinho: “non potevamo permetterci di giocare 6 mesi senza attaccante, a gennaio vedremo”, poi quelle della conferenza pre- Supercoppa Europea, riportata oggi dal sito “The Guardian” in cui afferma che “sì, Ibrahimovic è più vicino al ritorno allo United che ad altri club”. Ancora una volta porte chiuse per il Milan, Ibra potrebbe davvero ricominciare da dove aveva lasciato qualche mese fa, Mourinho lo aspetterà.