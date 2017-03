Dall’Inghilterra: Ibra vuole l’aumento per rinnovare

Zlatan Ibrahimovic parrebbe aver dettato alla dirigenza del Manchester United le condizioni per il rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato dal Sun, il fenomeno svedese avrebbe chiesto un aumento di stipendio settimanale pari a 45 mila euro che sommati agli attuali 300, lo porterebbe a guadagnare mensilmente circa un milione e quattrocento mila euro. Una spesa più che accessibile per un club dalla disponibilità economica come quello dei Red Devils.