Dall’Inghilterra: Ibrahimovic e lo United, il rinnovo è più vicino. “Non lascio mai un’opera a metà…”

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al rinnovo con il Manchester United. A rivelarlo è il “Manchester Evening News”, che quest’oggi ha riportato le ultime parole rilasciate dall’attaccante svedese. In occasione di un evento promozionale per il lancio del suo nuovo profumo, l’ex Milan ha parlato anche del suo futuro, rassicurando i tifosi dei Red Devils circa un suo rinnovo con il club inglese: “Ho la possibilità di rimanere qui per un altro anno e voglio fare ancora molte cose con la maglia dello United. Da qui a fine stagione manca molto, vediamo cosa succede, stiamo parlando (di un rinnovo, ndr). Mi piace essere in un questo fantastico club, senza dubbio uno dei migliori nel mondo, e con un grande allenatore. Lo conoscevo già prima, è un vincente, l’uomo perfetto per questa società”. Oltre che per Josè Mourinho, Ibra ha deciso di pendere anche qualche parola sull’ambiente United: “Essere un giocatore del Manchester United, non so quante persone vorrebbero avere questa possibilità. Io lo sono, la gente mi ha voluto qui e così ho scelto questo club, il migliore in Inghilterra”. Lo svedese ha poi concluso dicendo che quando accetta delle sfide da il 200% di sé stesso, essendo una persona che “non lascia le opere a metà”.