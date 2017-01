Dall’Inghilterra: Il Bournemouth vuole in prestito John Terry

“Cherries go for Terry” titola così questa mattina il “Daily Express”. John Terry storico centrale della nazionale inglese e capitano del Chelsea sarebbe richiesto in prestito dal Bournemouth di Eddie Howe che vorrebbe il classe ’80 per consolidare la sua posizione di classifica. I “blues” vorrebbero così richiamare Nathan Ake, difensore olandese ventunenne di proprietà dello stesso Chelsea, ma da questa estate alle “cherries”.