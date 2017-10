Dall’Inghilterra: il City insiste per Sanchez ma l’Arsenal vuole di più…

Alexis Sanchez al Manchester City, un affare di mercato che si potrebbe fare già a gennaio, alle giuste cifre però. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, i Citizens sarebbero infatti disposti a mettere sul piatto 20 milioni di sterline per la punta cilena, in scadenza nell’estate del 2018 con l’Arsenal, cifra che al momento non sembrerebbe però soddisfare la dirigenza dei Gunners. Nonostante la possibilità di perdere Sanchez a zero in estate sia concreta, l’Arsenal vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di sterline dalla cessione dell’ex Barça a gennaio, confidando nel grande interesse di Guardiola per il Niño Maravilla. Tra Arsenal e City il futuro di Sanchez rimane al momento ancora incerto, con i due club di Premier che continueranno sicuramente a trattare nelle prossime settimane.