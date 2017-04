Dall’Inghilterra: il Leicester ha un “nuovo Vardy”. Preso Josh Gordon dalla Non-League

The “new Jamie Vardy”. Così è già stato ribattezzato Josh Gordon, ultimo colpo di mercato in casa Leicester. Come annunciato dallo stesso giocatore tramite il proprio profilo Facebook, i campioni inglesi si sono assicurati le sue prestazioni, strappandolo allo Stafford Rangers, club militante nella Evo-Stik League Premier Division, ovvero la sesta lega inglese. L’esterno d’attacco è riuscito a realizzare 11 gol da quando ha lasciato il Nantwich Town per accasarsi allo Stafford ma ora sogna già una carriera alla Jamie Vardy in Premier League. Ad accomunare i due calciatori è l’esperienza maturata nella Non-League, ovvero nelle leghe non professionistiche del calcio britannico, aspetto comune che ha fin da subito ha affascinato le Foxes, le quali sperano già di aver trovato un “nuovo Vardy” che possa riportare il club a realizzare imprese impossibili.