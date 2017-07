Dall’Inghilterra: il mancato rinnovo di Conte spaventa i tifosi. Rottura col Chelsea?

Nonostante la conquista della Premier League al primo colpo e il double mancato per un soffio (Chelsea sconfitto in finale di FA Cup dall’Arsenal, ndr), il rapporto tra Antonio Conte e il Chelsea non appare al momento idilliaco, con il tecnico italiano furioso per il quasi totale immobilismo sul mercato. Gli innesti di Bakayoko, Caballero e Rudiger non bastano all’ex Ct azzurro, il quale nelle ultime settimane si è visto “scippare” prima Lukaku dal Manchester United e poi Bonucci dal Milan. I mancati arrivi di Morata e di Alex Sandro avrebbero poi indispettito ancor di più Conte, il quale al momento non ha ancora firmato un rinnovo di contratto con il Chelsea. La mancata firma è proprio ciò che in queste ore starebbe spaventando i tifosi Blues, preoccupati dalla concreta possibilità di perdere il manager italiano già alla fine della prossima stagione. I rapporti tra Conte e la dirigenza del Chelsea appaiono infatti sempre più complicati e, qualora il tecnico non dovesse essere accontentato in sede di mercato, una sua partenza la prossima estate potrebbe diventare un’ipotesi reale (magari con l’Inter di Suning pronta a una nuova clamorosa offensiva). A riportare la notizia è il “Sun”.