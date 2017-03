Dall’Inghilterra: il Manchester City fiducioso di ingaggiare Messi

Lionel Messi lontano dal Barcellona? Nonostante l’attesa per il rinnovo contrattuale, questo scenario rimane ugualmente fantacalcistico. Eppure in Inghilterra c’è chi non ha mai perso la speranza di ingaggiare il fuoriclasse argentino. Secondo quanto riportato dal Sunday Express infatti, il Manchester City sarebbe più che fiducioso nelle sue possibilità di poter ingaggiare il numero dieci Blaugrana. L’attaccante, che è già stato allenato da Pep Guardiola proprio in catalogna, sarebbe tornato prepotentemente nei pensieri dei Citizens che vogliono dimenticare in fretta il flop europeo per ripartire in quinta la prossima stagione. Sarà la volta buona per i Blue Sky di Manchester?