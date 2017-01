Dall’Inghilterra: Il Manchester United ha già pronti tre grandi colpi per l’estate

José Mourinho pensa in grande e, oltre a programmare il calciomercato invernale, starebbe già lavorando per costruire un grande United a giugno. Secondo il “Telegraph” oltre al centrale ventiduenne del Benfica Victor Lindelöf, ormai molto vicino ai “Red Devils”, in estate potrebbero arrivare il valido Jose Fonte, trentatreenne difensore del Southampton, e il fuoriclasse venticinquenne James Rodríguez che stenta a diventare grande nel Real Madrid. Un “parterre du roi” da circa 110 milioni di euro, con la speranza di poter tornare in fretta sul tetto del mondo.