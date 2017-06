Dall’Inghilterra: il Manchester United pensa a De Roon

Il futuro di Marten De Roon potrebbe realizzarsi in quel di Manchester. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, l’ex centrocampista atalantino potrebbe finire allo United di Jose Mourinho, tecnico che sarebbe stato consigliato nell’acquisto dell’olandese dall’amico Karanka, ex allenatore di De Roon al Middlesbrough. Il cartellino dell’ex nerazzurro si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra modesta che consentirebbe ai Red Devils di mettere a segno un colpo low cost in mezzo al campo. Per De Roon rimangono però aperte anche le porte per un ritorno in Italia, con Lazio e Atalanta interessate al giocatore.