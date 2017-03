Dall’Inghilterra, il procuratore di Hart: “Il futuro di Joe? Tante opzioni, dobbiamo parlarne col City”

“Il suo futuro è qualcosa di cui non abbiamo ancora discusso con il Manchester City. Ci sono molte conversazioni da fare con loro poiché ci sono tante opzioni per Joe, dato che è uno dei migliori portieri al mondo”. Con queste parole Jonathan Barnett, procuratore del portiere granata Joe Hart, ha voluto rispondere alla domanda fattagli da “Sky Sports News Uk” circa il futuro del proprio assistito. Per il nazionale inglese si parla infatti da giorni nel Regno Unito della possibilità di rinnovare il prestito con il Torino ma rimane anche aperta la porta per un suo ritorno in Premier League, dove diversi club sono pronti a fare un’offerta.