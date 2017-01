Dall’Inghilterra: Il PSG ha pronti 70 milioni per avere Alexis Sánchez

Secondo “Sun Sport” il Paris Saint-Germain starebbe già progettando il calciomercato estivo, l’obbiettivo primario sarebbe l’acquisto del brevilineo cileno che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2018. L’eclettico attaccante arrivato ai “Gunners” nel 2014 per 43 milioni di euro dal Barcellona non ha mai dichiarato di voler lasciare Londra ma difronte ad un’offerta così importante e ad un ingaggio che si prospetta stellare difficilmente potrà rinunciare.