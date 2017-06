Dall’Inghilterra: il PSG va all-in su Aguero. È lui l’alternativa a Mbappe

Il Psg torna alla carica per il Kun Agüero e lo fa con un’offerta che potrebbe far vacillare le gambe anche ai multimilionari proprietari del Manchester City. Secondo quanto raccontato dal “Times”, i parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere i Citizens a lasciar partire il bomber argentino che, dall’avvento di Guardiola in quel di Manchester, sembra aver perso la voglia di continuare a giocare per gli Skyblues. L’amore tra il tecnico spagnolo e l’attaccante ex Atletico Madrid non è mai scoccato, tanto che spesso Agüero è finito a dover ricoprire il ruolo di seconda scelta, alle spalle del neoarrivato Gabriel Jesus. Le voci di mercato che vorrebbero anche Alexis Sanchez prossimo ad un approdo al City potrebbero dunque convincere definitivamente il Kun a lasciare la Premier per provare una nuova esperienza altrove, con il PSG pronto a ricoprirlo d’oro e a fare di lui l’uomo di punta intorno al quale costruire la squadra per la prossima stagione. Il primo obiettivo di mercato dei parigini rimane il monegasco Mbappe, con il Real Madrid che pare però in vantaggio sull’acquisto del giocatore e con Agüero che potrebbe dunque rappresentare il “rincalzo” giusto sul quale andare all-in.