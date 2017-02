Dall’Inghilterra: il Real si gioca la carta Varane per arrivare a De Gea

Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Real Madrid non ha alcuna intenzione di mollare la presa per strappare De Gea al Manchester United in estate e Florentino Perez sarebbe pronto a giocarsi una nuova carta per convincere Mourinho a lasciar partire il suo n.1. Si tratta di Varane, difensore che molto piace allo Special One e che il presidente dei Blancos è dunque pronto a inserire nella trattativa. Il centrale francese è però un pupillo di Zinedine Zidane è ciò potrebbe rendere ancora più complicata una trattativa già apparsa come intricata.