Dall’Inghilterra: Il rinnovo di Luis Enrique è difficile e il Barcellona ha scelto il suo erede

Le numerose difficoltà incontrate dalla dirigenza blaugrana per rinnovare il contratto di Luis Enrique avrebbero portato il presidente Josep Maria Bartomeu a valutare alcuni profili per sostituire il tecnico di Gijón. Tra questi, secondo il “Daily Star”, Mauricio Pochettino sarebbe il prescelto. Il quarantaquattrenne attuale tecnico del Tottenham, secondo gli addetti ai lavori, avrebbe tutti i crismi per ricoprire il ruolo di demiurgo blaugrana e sarebbe felice, nonostante il suo importante passato calcistico all’Espanyol non aiuti, di ricoprire questo ruolo.