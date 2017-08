Dall’Inghilterra, Inter senti Carragher: “Sarei sorpreso di vedere Conte ancora al Chelsea tra 12 mesi…”

Il secondo anno di Antonio Conte alla guida del Chelsea appare al momento come una delle sfide più difficili che l’ex Juve si troverà ad affrontare nella sua carriera da allenatore. I Blues sono chiamati alla riconferma in Premier League, dove le dirette concorrenti si sono rinforzate, e non poco, e soprattutto al grande ritorno in Champions League, competizione da sempre tallone d’Achille del tecnico italiano. Nonostante gli acquisti di Morata, Bakayoko e Rudiger, Conte appare al momento insoddisfatto del mercato fino ad ora realizzato dal suo Chelsea, sconfortato dai tanti acquisti cercati e poi sfumati in questa sessione di calciomercato. I no di Lukaku, volato al Manchester United, di Danilo, unitosi al City di Guardiola, e di Alex Sandro, dichiarato incedibile dalla Juventus, hanno irrigidito non poco l’ex Ct Azzurro che vede nel suo Chelsea una squadra al momento incompleta per provare a realizzare una stagione da protagonista. La tensione tra Conte e i Blues è stata letta da molti addetti ai lavori come un segnale di rottura, rottura che secondo l’ex difensore del Liverpool Jemie Carragher potrebbe realizzarsi già nei prossimi mesi.

PARLA CARRA In una recente intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sports Uk”, l’ex stella dei Reds ha voluto parlare proprio di questo tema: “Sarei molto sorpreso di vedere Conte ancora manager del Chelsea tra 12 mesi. Credo sia il tipo di allenatore che non accetta il coinvolgimento di persone al di sopra di lui, soprattutto dopo aver conquistato un titolo. Non è il tipo che si tranquillizzerà e non è il massimo per il club quando il proprio allenatore esce allo scoperto e dice tutto ciò che pensa”. Parlando della dirigenza Abramovich, Carragher ha poi aggiunto: “Il Chelsea ha un modello di business molto aggressivo. Sono simili al Real Madrid e non valutano gli allenatori come fanno gli altri club. Non sono spaventati dal fatto di poter dare il ben servito a un top manager o a chiunque altro dopo 12 mesi ma nessuno può criticarli. Alla fine da quando è arrivato Abramovich credo che abbiano vinto più trofei di tutti. Hanno un rigido modello societario nel quale il proprietario e il suo entourage hanno un grosso peso nel valutare come il club sta andando. Forse tutto ciò è però frustrante per Conte. Lui vuole solo più giocatori da integrare nella rosa”. Jamie Carragher non ha dunque alcun dubbio, le strade di Conte e del Chelsea sono destinate a dividersi nel breve tempo. E se a beneficiarne fosse l’Inter? In fondo nella mente di Suning è sempre stato Conte la scelta n.1 dalla quale partire per creare un’Inter vincente…