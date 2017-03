Dall’Inghilterra: Kieran Tieney, il terzino finito nel mirino dello United che può avvicinare Darmian all’Italia…

Scozzese, 19enne e un’annata sorprendente con la maglia del Celtic. Ecco il profilo dell’uomo che potrebbe spingere Matteo Darmian a un ritorno in Italia. Kieran Tierney, forte terzino del Celtic di Glasgow, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, sarebbe finito nel mirino del Manchester United e in estate un suo arrivo in maglia Red Devils potrebbe ‘liberare’ Matteo Darmian e Luke Shaw, due giocatori finiti ai margini del progetto di Josè Mourinho (nonostante l’italiano negli ultimi mesi sia riuscito a ritagliarsi i suoi spazi, soprattutto nelle partite di coppa, ndr). Come riportato dal tabloid inglese, Tierney sarebbe già stato visionato da Marcel Bout (scout dello United) durante l’ultimo Old Firm contro i Rangers e nei prossimi mesi nuovi scouts britannici sono attesi al Celtic Park. Con l’arrivo dello scozzese, il ritorno di Darmian in Italia potrebbe diventare realtà, con l’Inter pronta a dare fiducia all’ex Torino.