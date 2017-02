Dall’Inghilterra: Klopp prepara l’affondo per Aubameyang ma Guardiola non molla…

Jurgen Klopp e Pierre-Emerick Aubameyang, una coppia che al BvB ha fatto molto bene e che presto potrebbe ritrovarsi in quel di Liverpool. Secondo il “Sun” infatti i Reds sarebbero disposti a spendere oltre 40 milioni di sterline (derivanti dalla probabile cessione di Sturridge al West Ham) per regalare il gabonese al manager tedesco ma per colpa del City tutto potrebbe diventare molto complicato. Guardiola ha infatti scelto Aubameyang come successore di Aguero, qualora l’argentino dovesse salutare i Citisenz in estate, e ciò potrebbe scatenare una vera e propria asta. L’ex Milan ha sempre espresso la propria volontà di unirsi al Real Madrid (come aveva promesso all’amato nonno) ma, secondo i media britannici, il futuro di Aubameyang sarà in Premier. Liverpool o Manchester? Ora spetta alla stella del Borussia scegliere dove portare il proprio talento…con il sogno Blancos che per ora rimane nel cassetto.