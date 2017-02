Dall’Inghilterra: la Cina chiama Ranieri ma lui sogna un ritorno alla Fiorentina

Dopo l’esonero shock arrivato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, in Inghilterra si inizia già a parlare delle future possibili destinazioni di Claudio Ranieri, tornando a paventare per lui un’ipotesi Cina ma aprendo anche uno spiraglio per un ritorno in Italia. Secondo il “Sun” infatti diverse sarebbero le offerte arrivate dalla Chinese Super League per l’ormai ex manager delle Foxes, il quale però solo poche settimane fa aveva dichiarato di non essere interessato a un trasferimento in Asia. Il vero sogno di Ranieri, secondo il tabloid inglese, sarebbe quello di tornare alla guida della Fiorentina, squadra con la quale tra il 1993 e il 1996 ha vinto uno scudetto di Serie B, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Dopo l’eliminazione clamorosa dall’Europa League avvenuta ieri sera, il rapporto tra Paulo Sousa e la società Viola sembra essersi deteriorato del tutto e un divorzio a fine stagione potrebbe spalancare le porte a un ritorno di Ranieri in toscana (con Sousa partente in direzione Juve qualora Allegri dovesse firmare con l’Arsenal).