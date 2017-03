Dall’Inghilterra: LA Galaxy, Ibrahimovic è il sogno

La MLS guarda ancora all’Europa per arricchire il proprio bagaglio tecnico. In particolare i Los Angeles Galaxy avrebbero pronto un colpo in canna. E si tratterebbe di uno di quei colpi da 10 e lode. Secondo l’autorevole BBC, i losangelini vorrebbero acquistare Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Manchester United scade a giugno di quest’anno, con la convinzione che l’ingaggio del fuoriclasse svedese possa avere un impatto pari a quello di David Beckham nel 2007, quando si trasferì oltreoceano dal Real Madrid. La società californiana, vincitrice di tre degli ultimi sei campionati disputati, potrebbe offrire a Ibra l’ingaggio più alto di tutte il torneo, attualmente riservato a Ricardo Kaka che a Orlando percepisce quasi 7 milioni di euro annui. Il sogno dei Galaxy diventerà realtà in estate?