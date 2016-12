Dall’Inghilterra: Lampard promuove Conte. “Nessuno può colmare il gap col Chelsea”

Avvio di stagione in prima marcia, salvo poi mettere la quinta e staccare tutti grazie alle 11 vittorie consecutive in Premier League. Il Chelsea di Conte vede il record dell’Arsenal di Wenger sempre più vicino (13 vittorie) e i 6 punti di vantaggio sull’inseguitrice Liverpool permettono ai tifosi Blues di trascorrere un Natale più tranquillo, in attesa del ritorno in campo contro il Bournemouth nello storico Boxing Day. Ora per il Chelsea di Conte è arrivata anche la consacrazione da parte di un leggenda che a Stamford Bridge si è sempre sentita a casa, Frank Lampard. L’ex stella della Nazionale inglese ai microfoni di “SkySport Uk” ha infatti elogiato la sua ex squadra, sottolineando il grande lavoro fatto dallo staff e dall’allenatore italiano e ricordando come nessuno avrebbe mai scommesso di vedere il Chelsea così in alto a questo punto della stagione. “Non voglio tentare la sorte ma attualmente il Chelsea è il club che sta dominando la Premier e non vedo nessuna squadra con la giusta consistenza per colmare il gap che si è creato. Per questo motivo sogno che siano proprio i Blues a vincere il campionato”. Beh se a crederci è pure Lampard, perché non continuare a sognare, Antonio.