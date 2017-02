Dall’Inghilterra: Leicester, idea Hiddink per la panchina

Dopo il clamoroso ed inaspettato esonero di Claudio Ranieri, il Leicester City sta cercando il sostituto adeguato per concludere la stagione al sicuro, salvandosi in Premier League e cercando di avanzare il più possibile in Champions. Tra i profili considerati – riporta il Mirror – si starebbe imponendo la figura di Guus Hiddink. Il tecnico ex Chelsea, attualmente free agent, potrebbe condurre la guida tecnica delle Foxes fino al termine della stagione.