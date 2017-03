Dall’Inghilterra: Leicester, il post Ranieri è in casa. Shakespeare verso la conferma

Dopo il clamoroso ed inaspettato esonero di Claudio Ranieri dalla panchina del Leicester City, la guida tecnica del club è stata momentaneamente affidata a Craig Shakespeare, già vice dell’ormai ex allenatore delle Foxes. Vinte entrambe le due partite di Premier League disputate da capo allenatore ad interim, ha ridato ossigeno ad un ambiente in apnea che ha temuto per più di qualche tempo lo spettro retrocessione. E ora – secondo quanto riportato dal Telegraph – Shakespeare sarebbe prossimo alla conferma sino a fine stagione, in virtù dell’incarico affidatogli da Vichai Srivaddhanaprabha, incontrato di recente a Dubai. La prossima sfida per i campioni inglesi è contro il Siviglia il 14 marzo nel ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dal 2-1 spagnolo dell’andata.