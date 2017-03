Dall’Inghilterra: Liverpool nei guai per un dodicenne. La FIFA gli blocca il mercato?

Dopo Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, già soggette a restrizioni del mercato in entrata a causa di un blocco imposto dalla FIFA, ora anche il Liverpool potrebbe rischiare sanzioni. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Reds avrebbero cercato di acquistare un giovane dello Stoke City non ancora sedicenne tramite operazioni illegali, offrendo denaro ai genitori del ragazzo per permettergli di pagargli gli studi. Tale pratica é ritenuta illegale nel momento in cui la società offerente non assicura gli stessi benefit a tutti i componenti della squadra coetanei al ragazzo in questione. I colleghi inglesi affermano comunque che il Liverpool avrebbe fatto marcia indietro, lasciando la famiglia del ragazzo (che per lasciare lo Stoke dovrebbe pagare 50 mila sterline di indennizzo) piena di debiti. Qualora la FIFA dovesse intervenire per chiarire la situazione, i Reds rischierebbero grosso. E Klopp potrebbe non ricevere innesti estivi per migliorare il suo organico. Un assist involontario alle altre big di Premier…