Dall’Inghilterra: Llorente vicino al Chelsea ma Batshuayi non verrà inserito nella trattativa

Da qualche settimana si parla di un possibile approdo di Fernando Llorente al Chelsea di Conte e secondo quanto riportato da “Sun” la trattativa potrebbe concludersi nel breve. Per il tabloid inglese l’attaccante ex Juve è ormai prossimo a vestire la maglia dei Blues ma ciò che sembrerebbe essere cambiato è l’inserimento di Batshuayi nella trattativa. Il “South Wales Evening Post” aveva infatti parlato ieri di un possibile arrivo del belga allo Swansea in prestito dal Chelsea. Ovviamente questo trasferimento sarebbe servito per facilitare il passaggio di Llorente a maglie invertite ma, secondo quanto riportato oggi dal “Sun”, Batshuayi non si muoverà più da Londra in questa finestra di mercato. Il giocatore ha dichiarato di trovarsi bene sotto la guida di Conte, nonostante il suo scarso utilizzo, e ha ribadito ancora una volta di volersi giocare tutte le sue chance al Chelsea fino a fine stagione.