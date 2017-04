Dall’Inghilterra: lo United alza l’offerta ad Ibra. 24 mln all’anno per restare

L’ombra dell’MLS su Ibrahimovic ha spaventato il Manchester United. I Red Devils, probabilmente consci di poter confermare il fuoriclasse svedese in vista della prossima stagione solamente staccando il biglietto per la qualificazione in Champions League, vorrebbero cautelarsi ed allontanare le sirene americane. Ne sono certi i colleghi del Mirror, i quali sostengono che per convincere l’ex PSG a restare a priori all’Old Trafford avrebbero pronta un’offerta di rinnovo da 24 milioni netti a stagione. Ibra diventerebbe così il giocatore più pagato d’Europa.