Dall’Inghilterra: lo United offre a Rooney il ruolo di ambasciatore, anche se dovesse partire…

Prima un futuro lontano da Manchester e poi un ritorno in grande stile per diventare ambasciatore dello United. A fine stagione Wayne Rooney sembra destinato a salutare i Red Devils per sposare un progetto cinese o americano, o, perché no, per un sorprendente ritorno in quell’Everton che lo lanciò agli albori della sua carriera, ma il divorzio tra l’inglese e lo United sarebbe solamente temporaneo, dal momento che la famiglia Glazer (alla presidenza del club) sarebbe disposta ad offrire un ruolo di ambasciatore al numero 10. Come rivelato dal “Sun”, Rooney andrebbe così a far compagnia ad altre grandi ex stelle del club inglese come Bryan Robson, Nemanja Vidic, Dwight Yorke e Andy Cole, continuando a rappresentare il Manchester United nel mondo, anche se sotto una veste tutta nuova. Inoltre la dirigenza dei Red Devils è pronta ad allestire nel museo dell’Old Trafford un’ala interamente dedicata al giocatore inglese, diventato solamente poche settimane fa il miglior marcatore della storia del club.