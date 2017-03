Dall’Inghilterra: Lukaku rinnova con l’Everton

Il matrimonio tra Romelu Lukaku e l’Everton è destinato a continuare ancora tanto tempo. Come già anticipato da Mino Raiola nei giorni scorsi – “al 99.99% rinnova” – le due parti sembrerebbero ormai aver trovato l’accordo per allungare la collaborazione lavorativa, attualmente in scadenza nel 2019. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Lo riporta TalkSport.