Dall’Inghilterra: ma quale “Wenger Out”, il rinnovo con l’Arsenal è cosa fatta

In quel di Londra, ogni scusa è buona per gridare un “Wenger Out”. La telecamera inquadra gli spalti durante una partita di Premier? Ecco spuntare il cartello “Wenger Out”. Guardi fuori dalla finestra per vedere se c’è il sole? Ecco passare un aeroplano che trascina uno striscione con su scritto “Wenger Out”. Accendi la tv per vedere una partita di Nba? Ecco un bambino che sugli spalti mostra il poster con impresso un messaggio ben chiaro: “Wenger Out”. Insomma da qualche mese a questa parte la tifoseria Gunners ha deciso di schierarsi contro il proprio allenatore, cercando di spingere in ogni modo la società a non rinnovare il contratto a quel manager francese che negli ultimi 21 anni ha condiviso gioie e dolori del mondo Arsenal, essendo spesso il primo artefice tanto degli uni quanto degli alti. Secondo quanto riportato dal “Daily Star” però i tifosi dell’Arsenal dovranno presto dimenticarsi la moda del “Wenger Out” e accettare il fatto di dover vedere il francese Arsene alla guida dei loro Gunners ancora per due anni. Rinnovo fino al 2019, ecco ciò che Wenger e l’Arsenal stanno per mettere nero su bianco. In Inghilterra ne sono sicuri, ormai è solo questione di rendere ufficiale la cosa ma ormai tutto è stato già definito.