Dall’Inghilterra, Man. United: no Champions, no party, no Griezmann

Antoine Griezmann è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, Manchester United su tutti. I Red Devils sarebbero pronti a sferrare un’offensiva importante durante il periodo di mercato estivo per portarlo alla corte di Josè Mourinho, probabilmente infrangendo ancora una volta il record d’esborso per l’ingaggio di un giocatore. Secondo i colleghi del Sun però, la società di Manchester potrebbe essere tagliata fuori dalla corsa al francese a partire dalla stagione ancora in corso. I requisiti minimi per far sì che ‘le petit diable’ raggiunga Pogba&Co. comprenderebbero il raggiungimento di uno dei primi quattro posti in classifica, quelli che valgono l’ingresso in Champions League. Attualmente i diavoli rossi sono sesti, fuori da ogni competizione europea, a due lunghezze di distanza dalla provvisoria quarta, l’Arsenal. La strada è tutt’altro che in salita, il mercato si inizia costruire da qui.