Dall’Inghilterra: Man. United, tutto su Kane se salta Griezmann

Il Manchester United, nelle parole di Josè Mourinho, non ha voluto operare sul mercato invernale per concentrarsi sugli acquisti estivi. Uno degli obiettivi principali è notoriamente Antoine Griezmann, attaccante francese in forze all’Atletico Madrid, per il quale i Red Devils sarebbero pronti a infrangere un altro record dopo il trasferimento di Paul Pogba l’estate scorsa. Secondo quanto riportato dal Sun, qualora dovesse sfumare l’approdo del fenomeno d’Oltralpe, lo Special One vorrebbe puntare tutto su Harry Kane. L’attaccante inglese del Tottenham, capocannoniere della Premier nella scorsa stagione, ha di recente rinnovato il proprio contratto con gli Spurs fino al 2022. Se i Diavoli Rossi volessero ingaggiarlo, potrebbero sborsare una cifra vicina ai 95 milioni di euro.